Кофеин, алкоголь и сахар: как продукты, от которых мы получаем удовольствие, делают нас несчастными

Некоторые продукты незаметно для нас всех влияют на настроение и усиливают тревогу. Дело может дойти даже до депрессии, если вовремя не понять, в чем проблема. Расскажем о группах продуктов, которые способны вызывать у людей негативные эмоциональные реакции.

Высокое потребление продукции с содержанием кофеина – это вред для организма. Вместе с этим усиливаются беспокойство, тревога и даже панические атаки у некоторых людей. Если такие симптомы давно вас сопровождают, то откажитесь или от кофеина в любом виде.

«Алкоголь – еще хуже кофеина. Настроение от него может меняться от раза к разу. Депрессия затянется, и выйти из нее будет сложно. Но это не так страшно, как хроническое развитие психических расстройств», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Злоупотребление сахаром влечет за собой энергетические скачки и падения. Это будет влиять на ваше состояние и усиливать стресс. В зону риска также относят пищу с высоким содержанием жирных кислот Omega-6, красителей, растительных масел, некоторых орехов и семян.

Ранее мы рассказывали, какой рацион заставить вас соображать быстрее.