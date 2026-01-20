Когда нести веточки в церковь: появилась точная дата празднования Вербного воскресенья

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, является переходящим православным праздником. Его дата ежегодно рассчитывается относительно Пасхи и отмечается за неделю до нее, сообщает rusamara .

В 2026 году, при праздновании Пасхи 12 апреля, Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. Праздник предваряет Страстную седмицу, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Традиционно в этот день верующие посещают богослужения, где освящаются ветви вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Христа. Освященные ветки принято приносить домой и хранить у икон. В праздник допускается послабление поста с включением в рацион рыбы и морепродуктов.

Ранее сообщалось про гид по народным методам «бронирования» парковок в подмосковных дворах.