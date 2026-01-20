Когда нести веточки в церковь: появилась точная дата празднования Вербного воскресенья
Дату Вербного воскресенья определяют исходя из дня наступления Пасхи
Фото: [Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске/Медиасток.рф]
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, является переходящим православным праздником. Его дата ежегодно рассчитывается относительно Пасхи и отмечается за неделю до нее, сообщает rusamara.
В 2026 году, при праздновании Пасхи 12 апреля, Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. Праздник предваряет Страстную седмицу, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Традиционно в этот день верующие посещают богослужения, где освящаются ветви вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Христа. Освященные ветки принято приносить домой и хранить у икон. В праздник допускается послабление поста с включением в рацион рыбы и морепродуктов.
