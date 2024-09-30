Когда включат отопление в Москве и какая температура должна быть в квартире

Осень в России постепенно вступает в свои права: дни после непродолжительного потепления становятся все холоднее, как и ночи. На самом деле как минимум ближайшую неделю температура воздуха днем будет напоминать больше конец августа и начало сентября, но ночами уже станет совсем прохладно: температура воздуха вряд ли превысит +7-9 градусов.

Когда включат отопление?

РИА Новости подготовило большой гайд, в котором рассказано о том, как подготовиться к отопительному сезону и когда он начнется в Москве. Так, издание уточняет, что город уже полностью готов к началу сезона, сообщили власти столицы. Работы завершены на 74 тыс. объектов — там и жилые дома, и соцобъекты. Самый главный пока вопрос — когда будет включено отопление в Москве и Московской области?

Пока, предварительно, все службы к этому процессу готовы, но важный момент: отопление появится сначала в соцобъектах, а потом уже в жилом фонде только тогда, когда среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов или же синоптики не спрогнозируют сильное и резкое похолодание.

Норма в квартире

Например, сейчас в детских садах Подмосковья уже включают отопление. Жилого же фонда касается правило среднесуточной температуры. Какой же в целом должна быть температура в помещении? В школах — от 18 до 24 градусов, а в спортзалах и мастерских от 17 до 20. В детсадах немного иначе: в спальнях надо ориентироваться на 18 градусов, а вот в спортзалах — на 17. В жилых комнатах температура не должна быть ниже 18 градусов (в угловых также немного отличается минимум — это 20 градусов).

Такую температуру надо правильно измерять: закрывать все двери и окна и проводить исследование в самой большой комнате, держа термометр на высоте метра от пола.

На что обратить внимание

Если же температура воздуха существенно ниже нормы, граждане могут обратиться в жилинспекции или же в УК с ТСЖ. Имеются и горячие линии — для Москвы это номер 8-800-100-23-29. Можно использовать и приложение «Госуслуг», и сервис «Вызов мастера» на mos.ru.

Уделить внимание надо и подъездам: проверить, как закрываются двери, все ли стекла есть в окнах, какие радиаторы установлены. Тем, кто живет на первом этаже, стоит обратить внимание на состояние подвала, а на верхнем этаже — на теплоизоляцию чердака.

Ранее стал известен график отопительного сезона в Подмосковье в 2024 году.