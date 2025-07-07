Колесник о гибели Старовойта: следствие может засекретить дело из-за оборонки

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не распространять слухи о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта и дождаться результатов следствия. Он не исключил, что дело могут засекретить, если оно связано с оборонными заказами. Об этом сообщает News.ru.

Расследование гибели бывшего главы Минтранса Романа Старовойта могут вести военные следственные органы. Как заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, если дело касается оборонных заказов или строительства укреплений в Курской области, к нему подключатся военная прокуратура и ФСБ.



Колесник подчеркнул, что преждевременные выводы только мешают следствию, а из-за возможной секретности информации не стоит доверять неподтвержденным данным. Тело Старовойта обнаружили в автомобиле на подмосковной парковке. По предварительным данным, на месте работала его личная охрана, которая и сообщила о происшествии.



Экс-министр транспорта занимал пост с 2024 по 2025 год и курировал крупные инфраструктурные проекты. Официальные источники пока не комментируют возможные версии случившегося.

Ранее стало известно, что тело Романа Старовойта опознала его девушка.