Тело Старовойта опознала его девушка

На месте гибели Романа Старовойта первой оказалась Полина К. — девушка, с которой он был в отношениях в последние годы. Именно она опознала тело экс-губернатора и бывшего министра транспорта в Одинцовском районе. По данным источников, других близких на месте в тот момент не было.



Полина — выпускница Курского медуниверситета, долгое время её называли неофициальной «первой леди» региона. После развода с женой в 2021 году Старовойт продолжал воспитывать двоих детей, однако всё чаще появлялся на публике с Полиной. С ней он уехал из области сразу после своей отставки в декабре 2024 года.



Девушка сопровождала его на мероприятиях, жила с ним в Подмосковье, а теперь стала единственным из родных, кто прибыл в момент, когда тело нужно было опознать.

Ранее в смерти Старовойта нашли загадочную деталь.