В арабо-израильском конфликте погибло уже в два раза больше журналистов, чем на Украине за все 18 месяцев СВО

Комитет защиты журналистов в своем аккаунте в соцсетях привел неутешительные данные статистики по погибшим репортерам различных изданий с 7 октября, когда возобновился арабо-израильский конфликт в секторе Газа и за его пределами.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Как отметили в Комитете защиты журналистов, число погибших в секторе Газа работников мировых СМИ за три неполные недели превысило количество убитых репортеров в зоне СВО на Украине.

«24 журналиста погибли за 3 недели с момента нападения Хамас, из них 20 палестинцев. На Украине погибли 15 журналистов», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что при бомбежке лагеря беженцев в Газе погибли жена и дети корреспондента телеканала Al Jazeera.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».