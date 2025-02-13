Количество пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 27 человек

По предварительным данным, до 27 выросло количество пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене. Об этом сообщил глава МВД Баварии Йоахим Херманн во время общения с представителями СМИ.

Он уточнил, что оперативное вмешательство полицейских явно предотвратило дальнейшую угрозу и увечья для других людей. Некоторые из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Количество пострадавших продолжает уточняться.

Как сообщило РИА Новости, в телеграмм-канале генконсульства России в Бонне заявили, что выясняется наличие среди потерпевших граждан РФ. Там же попросили сохранять бдительность в местах большого скопления людей.

Инцидент случился, во время стачки сотрудников соцучреждений. Автомобиль Mini Cooper на большой скорости врезался в колонную людей. По сведениям Bild, за рулем находился гражданин Афганистана. Он был задержан.

Ранее стало известно, что сотрудники специальных служб разбираются в причинах случившего инцидента.