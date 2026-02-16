Коллапс на федеральной трассе: метель и ДТП с грузовиками заблокировали сотни автомобилей под Тулой

Сложные метеоусловия и череда крупных дорожных аварий привели к блокировке движения на федеральной магистрали М-4 «Дон» в Тульской и Ростовской областях. Об этом сообщает «Воронеж онлайн».

По информации регионального управления МЧС, на нескольких участках трассы образовались заторы протяженностью в десятки километров, вынудившие спасателей перекрыть проезд. Наиболее критическая ситуация сложилась в Тульской области, где из-за практически нулевой видимости и обильного снегопада зафиксированы массовые столкновения транспорта.

Масштабный затор возник на 254-м километре трассы, где столкнулись несколько тяжелых фур — длина пробки там достигла почти 17 километров, что фактически парализовало обход города Богородицка. Сотрудники экстренных служб призывают водителей грузовиков временно отказаться от запланированных поездок по этому маршруту.

По словам губернатора, статус крупнейшего транзитного узла юга страны создает избыточную нагрузку на инфраструктуру Ростовской области. Слюсарь констатировал нарушение баланса интересов региона и перевозчиков, отметив нехватку существующих нормативных рычагов для оперативного исправления ситуации на дорогах.

Ранее стало известно, что загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 948 тыс. автомобилей.