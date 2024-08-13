Колледж «Московия» и аэропорт Домодедово подвели итоги сотрудничества и обсудили планы на будущее

Директор колледжа «Московия» Андрей Гречанников и управляющий директор «Домодедово Трейнинг» Егор Блинников провели рабочую встречу, в рамках которой они подвели итоги сотрудничества в 2023-2024 учебном году и обсудили планы на будущее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Отмечается, что одним из ключевых достижений прошедшего учебного года стало полное закрытие вакансий аэропорта Домодедово выпускниками колледжа «Московия» по всем направлениям подготовки. Это свидетельствует об эффективности совместной работы образовательного учреждения и авиационного холдинга в области подготовки высококвалифицированных специалистов.

В новом учебном году стороны планируют расширить сотрудничество и запустить программу трудоустройства студентов с индивидуальным графиком, начиная уже со второго курса. Это позволит будущим специалистам совмещать обучение с получением практического опыта работы в крупнейшем авиационном холдинге Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти тысяча образовательных комплексов откроются в Подмосковье к началу учебного года.