Мэр города Тунха в Колумбии Михаил Краснов (он победил на выборах главы в конце прошлого года) сообщил о том, когда занимал пост, то «принял в наследство» и миллиардные долги. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, Краснов говорил о долге от предыдущего мэра в размере 93 миллиардов песо (это чуть больше двух миллиардов рублей). На данный момент известно, что удалось отдать из указанной суммы только четверть.

Напомним, что в Колумбии россиянин Краснов живет больше 10 лет, имеет местное гражданство, а до того, как стать мэром, он преподавал в университете экономику. Сейчас, по словам Краснова, сам город погряз в долгах, которые в кредит взял предыдущий мэр. Долги же придется отдавать местной власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пентагон не собирается ограничивать удары ВСУ по России.