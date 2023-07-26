Ком в горле: разбираемся, насколько опасен этот синдром и как от него избавиться

Различные заболевания иногда вызывают неприятные ощущения в горле, как будто что-то мешает. Такое явление многим знакомо как «ком в горле», и появляется оно по разным причинам: тревога, заболевание щитовидной железы, механические повреждения гортани и многое другое.

Если появилось ощущение жжения, стало неудобно глотать, а на стенке горла как будто что-то прилипло, это и есть тот самый «ком». В случае когда это происходит в волнительных ситуациях или на фоне страха, лучше всего закрыть глаза и сделать несколько вдохов-выдохов носом.

«После этого можно посмотреть на свои руки, посчитать количество пальцев или попробовать найти на них что-то новое. «Ком в горле» появляется от того, что слизистые гортани воспаляются. Поэтому, когда этот симптом становится регулярным, стоит обратиться к врачу», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Для начала необходимо пройти обследование у ЛОРа и эндокринолога, далее, если не выявлено никаких заболеваний или рисков в этом направлении, можно сделать МРТ внутренних органов брюшной области.

«Исключив все варианты физических заболеваний, будет верным решением обратиться к специалисту другого плана – психологу, психотерапевту или психиатру. Часто «ком» – это последствия работы подсознания, психологических изменений, которое человек игнорирует», – заключил эксперт.

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