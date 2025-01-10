Команда Трампа купила согласие бездомных Гренландии на вступление в США

Представители команды Дональда Трампа – младшего подкупили жителей Гренландии, чтобы они высказались за покупку территории острова новым президентом США. Об этом сообщает Danmarks Radio и ссылается на свои источники.

По данным издания, часть фигурирующих на видеозаписи людей, которая была сделана 7 январе в ресторане Hereford Beefstouw при визите Трампа-младшего, и на изображениях в социальных сетях, являются бездомными. На снимке несколько жителей острова в кепках, отсылающих к знаменитому высказыванию нового президента США, позируют с сыном Трампа. При этом часть из них вместе с американцем обедала в ресторане гостиницы, где они были представлены в качестве сторонников присоединения.

Очевидцы событий подтверждают эти данные и рассказывают, что пиарщики Трампа-младшего на улицах раздавали кепки и приглашали людей на бесплатный обед. Сторонники нового президента не видят в произошедших событиях ничего зазорного, а вот депутат от Гренландии в датском парламенте Айи Шемниц заявила, что Гренландия уже «велика» и не должна быть куплена Трампом.

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