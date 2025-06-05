Команда URA.RU подтвердила проходящие в редакции обыски

Команда редакции URA.RU подтвердила проходящие в офисе обыски. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале издания.

Утром 5 июня стало известно, что с обысками в редакцию нагрянули силовые структуры. Сообщалось, что одной из причин произошедшего могут являться финансовые поступления в пользу URA.RU в 2020 году.

Источники отмечали, что редакция могла получать средства от организации, признанной в 2021 году иностранным агентом.

По данным журналистов URA.RU, эта информация не соответствует действительности. Отмечается, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) по региону также проводят обыски в квартирах нескольких журналистов.

«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash, в поле зрения следователей попали редактор издания Денис Аллаяров, журналисты Анна Салымская и Сергей Бодров.

В силовых структурах РИА Новости сообщили, что в рамках обысков из редакции URA.RU изымают технику и документацию.

По информации телеграм-канала Baza, причиной обысков могут быть показания экс-полицейского, которого задержали в марте.

Утверждается, что силовиков интересует, откуда корреспонденты URA.RU могли получить доступ к информации о сотрудниках правоохранительных органов, делая публикации о них.

Ранее сообщалось, что после похищения блогера Арега Щепихина на вокзале в Москве заведены уголовные дела.