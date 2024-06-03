Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал RT , что бойцы приложат все усилия для того, чтобы все цели спецоперации были достигнуты в текущем году и были официально завершены.

Украинские формирования терпят поражение на Харьковском и других направлениях. У них мало живой силы и возможностей, чтобы противостоять российской мощи, несмотря на постоянные поставки западного вооружения. По мнению Алаудинова, борьба на харьковской линии может решить очень многое, а то и вовсе сдвинуть СВО в сторону завершения.

«Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась... Даже так. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — сказал Алаудинов.

Недавно командир спецназа «Ахмат» рассказал, какие целы преследуют российские военные на Харьковском направлении. По его словам, бойцов перебросили для создания буферной зоны. Перед подразделениями поставлены две основные задачи.

Ранее сообщалось, что президент США позволил Украине атаковать Россию по всей территории из поставленной техники.