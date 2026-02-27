Коммунальный гейзер на Васильевском: в Петербурге мощный фонтан забил прямо из-под асфальта

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой на проезжей части забил мощный фонтан. Инцидент зафиксирован на пересечении Большого проспекта и 12-й линии Васильевского острова. Об этом сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

По словам очевидцев, из канализационного люка под сильным давлением вырвалась струя воды, высота которой достигала двух метров. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях, где горожане иронично окрестили случившееся досрочным открытием сезона фонтанов. Из-за разлива воды на данном участке дороги затруднено движение транспортных средств. На месте ожидается прибытие аварийных бригад для локализации дефекта и перекрытия поврежденного участка сети.

Стоит отметить, что это не единственный случай масштабных проблем с коммуникациями за последние сутки. Ранее стало известно о критической ситуации в Хабаровске, где из-за прорыва теплотрассы одну из улиц затапливает кипятком на протяжении трех дней. В условиях низких температур вода мгновенно превращается в наледь, что создает крайне опасную обстановку для автомобилистов и пешеходов. Специалисты профильных служб в обоих регионах работают над устранением последствий технологических нарушений.



