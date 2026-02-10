Коммунальный грабеж: НДС вырос всего на 2%, но платежки в регионах взлетели в два раза

Федеральная антимонопольная служба инициировала масштабную проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций после волны возмущений потребителей резким ростом стоимости коммунальных услуг. Ведомство уже направило официальные запросы поставщикам тепла, воды, газа и электричества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с требованием предоставить экономическое обоснование текущих расценок. В ближайшее время аналогичные контрольные мероприятия пройдут в Удмуртии, Псковской и Сахалинской областях. Об этом сообщает сайт ведомства.

Поводом для вмешательства регулятора стали сообщения о аномально высоких счетах: в ряде субъектов страны владельцы двухкомнатных квартир получили квитанции, суммы в которых достигают ₽20 тыс. В ФАС подчеркнули, что плановая корректировка стоимости услуг в связи с увеличением базовой ставки НДС на 2% с первого января две тысячи двадцать шестого года не должна приводить к кратному росту платежей. По расчетам ведомства, объективное изменение тарифов из-за налогового фактора должно составлять не более 1,7%.

В течение года антимонопольный орган намерен детально изучить структуру расходов компаний в секторах водоотведения и теплоснабжения. Представители службы предостерегли поставщиков от необоснованного перекладывания непроизводственных издержек на население. В случае выявления нарушений или отсутствия четких доказательств необходимости повышения цен, ведомство предпишет ресурсоснабжающим организациям произвести перерасчет в пользу граждан и снизить тарифы до законного уровня.

