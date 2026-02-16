Конец анонимности для «18+»: покупателей на Wildberries и Ozon могут обязать проходить идентификацию через ЕБС

Правительство России рассматривает возможность внедрения обязательной идентификации покупателей на маркетплейсах с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Нововведение коснется в первую очередь товаров определенных категорий, требующих строгого контроля возраста или соблюдения мер безопасности. Об этом пишет ТАСС.

По словам Григоренко, в настоящий момент власти ведут активные консультации с представителями рынка и цифровых платформ. Основная цель инициативы — создать надежный механизм удаленной верификации личности. Использование ЕБС позволит покупателям подтверждать свой возраст (для категории «18+») или право на покупку специфических товаров с помощью изображения лица или отпечатка пальца. Вице-премьер подчеркнул, что если личность продавцов на данный момент понятна, то идентификация покупателей в сегментах, связанных с безопасностью, требует доработки регуляторных правил.

Помимо биометрии, правительство обратило внимание на проблему дифференцированного ценообразования на онлайн-площадках. Сейчас стоимость одного и того же товара может меняться в зависимости от выбранного банка или способа оплаты, что вызывает вопросы у регулятора. Кабмин планирует согласовать с банками и маркетплейсами единые прозрачные правила, чтобы исключить дискриминацию покупателей. Итоговой задачей реформы Григоренко назвал «аккуратную корректировку» правил, которая позволит развиваться онлайн-ритейлу, не создавая при этом условий для упадка традиционной офлайн-торговли.

