Конец эпохи: Xiaomi официально похоронила легендарную MIUI

Эпоха, длившаяся 16 лет, подошла к концу. Китайский IT-гигант Xiaomi официально прекратил поддержку своей легендарной операционной системы MIUI. ОС, которая на пике популярности насчитывала 500 млн активных пользователей в месяц, отправляется в историю. Об этом сообщает GizmoChina.

MIUI, созданная на базе Android, дебютировала в 2010 году и быстро завоевала армию поклонников. Ее главной фишкой были еженедельные бета-обновления и постоянное добавление новых функций. Сообщество энтузиастов, ждавших каждую пятницу свежую прошивку, стало легендарным.

Однако время берет свое. Последними смартфонами, которые получили MIUI, стали Redmi A2 и Redmi A2+. В марте 2026 года компания объявила, что они будут получать только патчи безопасности. Активная фаза поддержки завершена.

Причина ухода MIUI проста и прагматична: систему сложно адаптировать для устройств, не являющихся смартфонами. В то время как Xiaomi давно уже не просто производитель телефонов, а экосистемный гигант с бытовой техникой, ноутбуками и даже автомобилями. Теперь владельцам старых моделей придется либо довольствоваться патчами безопасности, либо обновлять гаджеты. На смену легенде пришла новая операционная система, готовая связать в единую сеть весь мир устройств Xiaomi.

