Конец строительных махинаций: полторы тысячи обманутых дольщиков получили жилье и компенсации

Генеральная прокуратура России добилась взыскания более 1,5 млрд рублей с руководителей и бенефициаров строительных фирм, уличенных в нарушении прав участников долевого строительства. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Надзорное ведомство приняло участие в рассмотрении почти 200 дел о банкротстве девелоперов в десяти субъектах страны, что позволило защитить интересы 1,5 тыс. покупателей недвижимости. Масштабная работа по привлечению собственников компаний к субсидиарной ответственности охватила Забайкальский, Красноярский, Ставропольский края, а также Самарскую, Ростовскую, Смоленскую области и ряд других регионов.

В качестве примера успешного вмешательства ведомство приводит кейс в Оренбургской области, где вмешательство прокуроров обеспечило передачу готовых квартир 260 семьям, пострадавшим от действий местного застройщика-банкрота. Согласно актуальным данным ведомства на весну 2025 года, системный кризис в сфере долевого строительства практически преодолен в большинстве регионов России. За минувший год жилье или денежные выплаты получили 23 тыс. человек. Текущие инциденты в 22 оставшихся субъектах теперь характеризуются как единичные.

