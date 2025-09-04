Конфликт с военкоматом на Волыни: мужчина отобрал пистолет и ранил сотрудника ТЦК

Конфликт с военкоматом на Волыни перерос в вооруженное противостояние. Во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника пистолет и открыл стрельбу, в результате чего один из военкомов получил серьезное ранение. Об этом сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел 4 сентября в селе Боратин Волынской области. Во время проверки документов двое мужчин попытались скрыться от сотрудников территориального центра комплектования, укрывшись в заброшенном здании.

При попытке задержания один из военнослужащих попытался произвести предупредительный выстрел из травматического пистолета. Один из задерживаемых выбил оружие, после чего произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников ТЦК.

В результате инцидента один военнослужащий получил перелом руки. Для задержания нарушителей был применен слезоточивый газ. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве отреагировали на слухи о мобилизации в ВСУ с 18 лет.