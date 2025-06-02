Конкретных договоренностей о новой встрече РФ и Украины нет, пишут СМИ

Каких-либо конкретных договоренностей о том, когда может пройти новая встреча России и Украины, на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова турецкого дипломатического источника.

Собеседник издания ответил отрицательно на вопрос, насколько вероятно проведение очередных переговоров между двумя сторонами в Турции на данный момент, так как соответствующих договоренностей еще не было достигнуто. Напомним, что второй раунд российского-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Для обсуждения повестки стороны потратили больше часа, уточняют источники. На данный момент переговоры завершены, другие подробности уточняются. Делегацию от России вновь возглавлял Владимир Мединский.