Конкурс предпринимательских проектов провели среди школьников Подмосковья

Из 201 проекта в финал прошли 34 работы школьников из Реутова, Раменского, Коломны, Балашихи, Серпухова, Мытищ, Щелково и Зарайска. Ученики защищали свои проекты в присутствии жюри, в состав которого входили эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС, а также учителя подмосковных школ. Их работы проходили по десяти номинациям, среди которых «Лучший социальный проект», «Лучший проект в сфере производства», «Лучший проект в цифровой экономике», «Лучший проект в сфере индивидуального, коллективного и массового досуга» и так далее. Отметим, что конкурс организовали в рамках реализации регионального проекта «Предпринимательские классы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.