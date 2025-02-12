Концерт певицы Доры в Екатеринбурге после двух переносов окончательно отменили

В Екатеринбурге окончательно отменен концерт певицы Доры (настоящее имя артистки – Дарья Шиханова), пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей концерт-холла «Свобода» (именно там и должно было состояться выступление).

По данным журналистов, концерт Доры был запланирован на 14 февраля, но теперь он отменен. Гражданам за возвратом средств следует обратиться по месту приобретения билетов.

При этом, издание уточняет, что официально причины отмены концерта никто не называл, но местные жители заявляют, что выступление довольно долго переносилось, и Дора якобы могла попасть в неофициальный список запрещенных артистов – тех, с кем нежелательно сотрудничать.

Ранее образ феи Ким Кардашьян сравнили со странным нарядом Бьянки Цензори.