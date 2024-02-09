Координатор «Левого фронта» внесен в список экстремистов

Уроженец Москвы Сергей Удальцов сейчас находится под следствием: 12 января Басманный суд столицы заключил мужчину под стражу до 15 февраля. Удальцову было предъявлено обвинение в оправдании терроризма на просторах интернета. Адвокаты мужчины уверены, что состава преступления в его действиях нет.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело. У Удальцова изъяли документы, гаджеты и все носители информации, найденные в квартире при обыске.

Мужчина не первый раз попадает под следствие. В 2014 году он был приговорен московским судом к 4,5 года колонии, свою вину он также не признавал.

Как сообщает Росфинмониторинг, Удальцов Сергей Станиславович теперь включен в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.