Корейский вопрос в Риге: почему власти Латвии закрыли въезд историку Ланькову на неопределенный срок

Министерство иностранных дел Латвии включило известного историка—корееведа Андрея Ланькова в список нежелательных лиц, установив бессрочный запрет на его въезд в страну. Об этом сообщает TVnet.

Официальные органы республики не предоставили никаких разъяснений относительно причин введения санкций. В предъявленных документах отсутствовала мотивировочная часть, объясняющая, почему востоковед был «навечно изгнан» из Латвии. Исследователь подчеркнул, что на текущий момент формулировка причин включения в черный список остается для него тайной.

Несмотря на бессрочный характер ограничений, историк не исключает возможности обжалования решения властей в судебном порядке в будущем. Тем не менее в настоящий момент Ланьков не планирует предпринимать активных юридических действий, отмечая, что пока готов оставить ситуацию без формального ответа. Официальных комментариев от латвийского внешнеполитического ведомства по поводу конкретных претензий к деятельности ученого пока не поступало.

Ранее выступавший против СВО латвийский рэпер Markul получил гражданство России.