МВД: на акции протеста оппозиции в Тбилиси пострадало уже трое полицейских

Митинг прозападной оппозиции, проходящий в эти минуты в столице Грузии Тбилиси, вышел за рамки установленных действующим законодательством о собраниях и манифестациях норм. Об этом проинформировали в соцсетях МВД Республики.

Как сообщили в ведомстве, к настоящей минуте из-за агрессивных действий протестантов пострадали минимум трое правоохранителей. Все они экстренно госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь, уточнили в МВД Грузии.

«Чтобы успокоить ситуацию, полиция прибегла к установленным законом мерам и применила специальные средства. Еще раз призываем каждого участника митинга не совершать противоправных действий и подчиняться указаниям правоохранителей», – говорится в заявлении.

В центр Тбилиси на проспект Руставели прибыл спецназ МВД, который начинает постепенно оттеснять протестующих от прилегающей к парламенту республики территории.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.