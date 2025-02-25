Кошка Муся, которую выбросили из «Ласточкиного гнезда» в Ялте, выжила

Кошка по кличке Муся, которую выбросили с обрыва возле замка «Ласточкино гнездо» в Ялте, жива, сообщил телеграм-канал «Mash на волне».

Любимицу ялтинцев и туристов нашли среди скал во вторник, 25 февраля. Животное напугано и пока боится выходить к людям, прячась среди камней. По словам волонтеров, кошка упала в воду, но смогла самостоятельно выплыть, после чего забилась под скалу. В скором времени животное отвезут к ветеринарам.

Три дня назад уроженец Санкт-Петербурга безжалостно сбросил Мусю со скалы. Жуткие видеокадры распространились в социальных сетях. В интернете многие сомневались, что животное осталось живым после падения с высоты.

24 февраля стало известно, что мужчину, сбросившего кошку, задержала полиция. Позже выяснилось, что он состоял на учете в психдиспансере. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В этот же день его отправили на принудительное лечение на 10 суток.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в причинах такого поступка, а также раскрыло хронологию чудовищного происшествия.