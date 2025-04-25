Турок из Коньи после инсульта заговорил на датском, забыв родной язык

67-летний житель Турции неожиданно потерял способность говорить на турецком, заговорив только по-датски. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Житель турецкой Коньи Рахми Карадемир после перенесенной операции и последующего инсульта оказался неспособен произнести ни слова на родном языке — вместо этого мужчина внезапно начал говорить исключительно на датском.

До случившегося 67-летний Карадемир перенес операцию на колене, но уже через два дня врачи зафиксировали у него паралич правой стороны тела. Обследование показало — одна из артерий мозга оказалась закупорена. После экстренного удаления тромба общее состояние пациента стабилизировалось, но речь вернулась необычным образом.

Врачи с удивлением зафиксировали: мужчина понимает турецкий, но выражать мысли может только на датском. Карадемир провел двадцать лет в Дании, однако после возвращения на родину десять лет практически не использовал иностранный язык.

Медики называют подобные случаи редкими, но описанными в нейролингвистике. Иногда поражение мозга активирует забытые или давно не используемые языки. Врачи надеются, что речевые функции на турецком восстановятся, но когда именно — пока неясно.

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