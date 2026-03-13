Кошмар на высоте 10 тысяч метров: пассажирка самолета начала задыхаться и ослепла из-за пасты

Обычный перелет из Бали в Сан-Франциско превратился в борьбу за жизнь прямо в небе над океаном. Об этом сообщает PYOK.

Тиньян Лоуренс, летевшая бортом Singapore Airlines вместе с семьей, стала жертвой фатальной невнимательности экипажа. Женщина предупредила бортпроводницу о тяжелой аллергии на морепродукты и попросила уточнить состав предложенной курицы с пастой. Получив твердые заверения в безопасности блюда, Лоуренс приступила к трапезе, которая чуть не стала для нее последней.

Реакция организма была мгновенной и пугающей: через несколько минут после первого укуса пассажирка начала задыхаться. Отек развивался так стремительно, что глаза женщины полностью закрылись, лишив ее зрения. В салоне самолета началась паника, однако, по словам пострадавшей, стюардессы проявили полное хладнокровие, переходящее в безразличие.

Трагедии удалось избежать лишь благодаря решительности супруга Тиньян, который успел сделать ей инъекцию спасительного препарата, оказавшегося в ручной клади. Сейчас Лоуренс намерена наказать авиаперевозчика через суд за халатность персонала и неоказание помощи в критической ситуации.

Ранее российский лыжник с сотрясением мозга пропал перед вылетом домой.