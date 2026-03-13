Заблудился по пути к курилке: российский лыжник с сотрясением мозга пропал перед вылетом домой

В Кемеровской области турист с сотрясением мозга, направлявшийся домой в Читу, заблудился на территории аэропорта и пропустил свой рейс. Инцидент произошел после того, как мужчина вышел покурить перед посадкой на ночной самолет и потерял ориентацию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как выяснилось, 44-летний житель Забайкалья отдыхал на горнолыжном курорте Шерегеш, где во время катания упал на склоне и получил черепно-мозговую травму. От госпитализации путешественник отказался, объяснив это необходимостью возвращаться домой. Добравшись до аэропорта вылета, он отправился на улицу, чтобы покурить, после чего бесследно исчез.

Всю ночь мужчина блуждал по прилегающей к аэровокзалу территории, пытаясь найти дорогу обратно. К утру замерзшего и дезориентированного туриста обнаружил персонал одной из ближайших гостиниц, расположенных в зоне аэропорта. Очевидцы рассказали, что пострадавший был растерян, плохо понимал, где находится, и не мог внятно объяснить, что произошло.

В итоге ночные скитания завершились вызовом бригады скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину для обследования и лечения. Самолет авиакомпании, выполнявший рейс в Читу, улетел без опоздавшего пассажира.

