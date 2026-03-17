Кошмар на взлетной полосе: пассажиров 2,5 часа морозили у самолета

Путешествие во Флориду обернулось для пассажиров JetBlue ледяным пленом. Рейс из Бостона благополучно приземлился 14 марта в пункте назначения, но вместо теплого терминала люди оказались заложниками ситуации на взлетной полосе. Об этом сообщает People.

Командир экипажа встревожил пассажиров туманным сообщением о некой проблеме. Никаких внятных объяснений, только распоряжение ждать прямо возле лайнера. Самолет тем временем отогнали подальше от здания аэровокзала. Из салона никого не выпускали — полицейские спешно проводили обыск.

Среди замерзающих пассажиров оказался и репортер телеканала WCVB 5 Шарман Саккетти. Журналист позже рассказал: люди простояли на холоде два с половиной часа. За это время стражи порядка обшарили каждый уголок судна, но никакой взрывчатки так и не нашли. Лишь после завершения досмотра измученных пассажиров наконец проводили в терминал.

Представители авиакомпании и полиции пока хранят молчание о том, что именно послужило причиной тревоги. Пассажиры гадают: то ли чья-то глупая шутка, то ли реальная, но вовремя нейтрализованная угроза. Ясно одно — курортное настроение было безнадежно испорчено ледяным ожиданием без объяснения причин.

