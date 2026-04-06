«Море тряхнуло»: у побережья Чукотки произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1

В понедельник, 6 апреля, в Восточно-Сибирском море произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 335 километрах к северу от города Певек — самого северного города России, где живут около четырех тысяч человек. Об этом сообщает EMSC.

Очаг залегал на глубине всего 10 километров. Это довольно близко к поверхности, поэтому колебания земной коры могли ощущаться на значительном расстоянии. Однако, к счастью, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Чукотка — сейсмически активный регион, но мощные землетрясения здесь случаются нечасто.

Местные жители, вероятно, почувствовали легкую дрожь, но паники не возникло. Специалисты продолжают мониторинг. Пока нет данных о повторных толчках. В МЧС, скорее всего, держат ситуацию на контроле, но официальных комментариев пока не было.

Для Певека, который находится в Арктике, любое природное явление — испытание. Но на этот раз стихия обошла стороной. Геологи напоминают: магнитуда 5,1 — это уровень, способный вызвать колебания предметов в домах и трещины в старых постройках, но не катастрофу. Тем не менее, жителям Чукотки стоит быть внимательными.

