Кошмары и энурез: рассказываем, как безобидная привычка может повлиять на психику ребенка

Многие родители уверены, что нет ничего плохого в том, чтобы включить ребенку сказку в аудио-формате на телефоне. Но они забывают, что любые гаджеты усиливают активность мозга, а перед сном это не пойдет на пользу.

Экраны этих устройств выделяют голубой свет, который значительно затрудняет засыпание, поскольку он подавляет выработку мелатонина. Дети не исключение. Им в принципе не рекомендуется перед сном «употреблять» даже немного телефона или всего, что связано с излучением.

«Помимо опасного голубого света и радиоволн, аудиокниги могут содержать сюжеты и элементы, которые не всегда успокаивающе влияют на психику. Голос диктора или интонация очень тонко воспринимается детьми. Это может раздражать нервную систему, провоцируя ночные кошмары и энурез. В отличие от голоса родителя, который всегда успокаивает», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Именно поэтому лучше заменить такой формат, записав любимую небольшую сказку на механический диктофон. Тогда ребенок сможет безопасно слушать голос мамы или папы перед сном, а родители займутся своими делами.

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