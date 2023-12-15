Кот из Шатуры вошел в Топ-10 самых популярных котов в российских СМИ по итогам года

Рыжий кот из подмосковной Шатуры вошел в Топ-10 наиболее популярных котов в российских СМИ по итогам уходящего года. Рейтинг пушистых подготовила «Медиалогия».

В основе списка — заметность событий. Они распределяются в зависимости от заметности сообщений — это показатель, определяющий самые яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ страны. Подмосковный кот занял в рейтинге десятое место с показателем заметности события 20,57.

Напомним, рыжий случайно закрыл входную дверь в квартиру на щеколду. В результате его хозяин не смог попасть домой и был вынужден вызвать на место спасателей. Пока специалисты с помощью автолестницы поднимались на четвертый этаж, чтобы проникнуть в квартиру, хвостатый внимательно наблюдал за происходящим из окна.

Лидером рейтинга был признан кот Паша, который ночами проникал в залы Эрмитажа и гулял. Из-за этого в музее срабатывала сигнализация. Поймать пушистого удалось только через два месяца.