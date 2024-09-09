Кот помог выявить рак у жительницы Великобритании

В Великобритании кот определил у женщины рак и тем самым спас ей жизнь. Об этом сообщает издании Daily Star.

Англичанка Сайма Афзал была удивлена поведением животного, которое множество раз забиралось к ней на грудь и давило на одно и то же место. Перебрав множество версий, она отправилась к медикам, а те нашли у пациентки рак. Женщина уверена, что именно питомец помог выявить столь серьезное заболевание. Интересно, что животное раньше жило у брата Саймы, но от него отказались из-за возникшей у членов семьи аллергии.

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