Котировки VK выросли на 0,64% после сообщений о планах Роскомнадзора на Telegram

На Московской бирже во вторник, 17 февраля, произошел любопытный скачок: акции компании VK перешли к более интенсивному росту после того, как в СМИ появились сообщения о возможной полной блокировке Telegram в России.

По состоянию на 12:09 мск стоимость ценных бумаг увеличилась на 0,64%, достигнув отметки 321,7 рубля за акцию.

Напомним, ранее телеграм-канал «База» со ссылкой на источники сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор полностью заблокирует Telegram на всей территории России. Якобы приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через проводной интернет.

Официального подтверждения этой информации пока нет — в Роскомнадзоре ограничились фразой, что «нечего добавить к ранее опубликованному».

Интересно, что это уже не первый скачок котировок VK на подобных новостях. 10 февраля, всего неделю назад, акции компании уже поднимались на 4,02%, достигая 322 рублей за бумагу. Тогда поводом стали сообщения о том, что Роскомнадзор планирует замедлить работу Telegram.

