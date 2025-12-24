«Краеугольный камень цивилизации»: глава СПЧ предложил автоматическое отчисление за нападение на учителя

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что учеников, нападающих на педагогов, необходимо безоговорочно исключать из школы. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению омбудсмена, это должно стать железным правилом, не требующим долгих разбирательств. Нападение на учителя он назвал одним из ключевых табу, нарушение которого подрывает основы цивилизации. Фадеев выступил с этой инициативой во время встречи с журналистами.

Параллельно глава СПЧ поднял тему оценки за поведение. Он предложил ввести зачетную систему, где «незачет» будет выставляться лишь в экстраординарных случаях. В пример он привел именно нападения на педагогов, срыв уроков и откровенные оскорбления. По его словам, за обычные проступки вроде курения на перемене достаточно бесед с родителями. Эти предложения звучат на фоне регулярных дискуссий о защите достоинства учителей и поиске эффективных механизмов поддержания дисциплины в учебных заведениях.

