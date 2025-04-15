Танки Leopard 2 выступили в качестве «символичного унижения» Германии перед Россией, так как оказались неспособны принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом в статье The Spectator заявил британский историк Найджел Джонс.

По словам Джонса, символичным является тот факт, что немецкая техника была разбита там же, где ее предшественники 80 лет назад. В статье отмечается, что Leopard 2 оказались слишком тяжелы в эксплуатации, уязвимы для беспилотных летательных аппаратов, а эксплуатируются они в качестве маломобильной артиллерии.

По сведениям историка, немецкая бронетехника всегда испытывала подобные проблемы. В частности, он упомянул излишне большую массу, техническую перегруженность и плохую надежность.

Ранее стало известно о том, что вэсэушники на танках уничтожили автомобили, на которых была доставлена гуманитарная помощь.