Кремль отреагировал на слова Харрис о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутливой форме обыграл словосочетание из заявления вице-президента США Камалы Харрис о том, что Владимир Путин «съест на ланч» выигравшего выборы Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин не ест людей», — с улыбкой заявил пресс-секретарь главы России на просьбу прокомментировать высказывание, сделанное кандидатом в президенты США от демократической партии.

Во время сентябрьских теледебатов Харрис выдвинула обвинения против Трампа. В частности, она предположила, что в случае триумфа на выборах ее соперник принес бы в жертву союзников США в Европе, дабы добиться расположения Путина, который «съел бы за ланчем» республиканца.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может выйти на контакт с Дональдом Трампом до того, как выбранный президент США примет участие в инаугурации. До этого о возможности подобного диалога сообщал сам Трамп.