Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новым нормам, военнослужащие, которые в зоне проведения СВО будут уличены в ношении или использовании гаджетов, способных распространять фото, видео, аудио или данные геолокации, будут подвергаться аресту на срок до 10 суток.

При этом ответственность не будет распространяться на электронные устройства, необходимые для выполнения боевых задач. Ранее Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении, несмотря на критику депутата Максима Иванова, назвавшего инициативу «вредной» и преувеличивающей риски использования гаджетов на театре военных действий.

Принятие этого закона является частью усилий Кремля по ограничению распространения чувствительной информации о ходе специальной операции. Новые меры направлены на повышение безопасности военнослужащих и предотвращение возможных утечек данных.

Ранее стало известно о том, что, согласно сообщениям СМИ, атакой на Курскую область Киев хотел сорвать поставки российского газа в Европу.