В Германии появился новый план развития армии

Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) представил свой план дальнейшего развития вооруженных сил Германии, который среди прочего подразумевает увеличение численности армии до 500 тыс. человек. Об этом сообщило информационное агентство DPA.

Уточняется, что такого количества военнослужащих хотят достичь за счет боеспособных солдат и резервистов. При этом предусматривается возобновление воинской повинности, а также усиление диалога с обществом. Кроме того, представители ХСС предлагают улучшить обеспечение военных соединений, а еще создать резерв, в который дополнительно должны войти 300 танков, 500 боевых машин пехоты и 2,5 тысячи транспортных средств. Еще предполагается создание «армии дронов», состоящей из 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Помимо перечисленного, ХСС хочет произвести тысячу ракет Taurus, а еще разработать новые ракеты, радиус поражения которых составит до 2,5 тыс. километров. Кроме того, партия предлагает создать подобие израильской системы противоракетной защиты «Железный купол», состоящей из двух тысяч ракет-перехватчиков. Чтобы покрыть расходы ХСС требует увеличить траты на оборону Германии до 3% от ВВП страны.

Ранее в Пентагоне объяснили, с какой целью Штаты отправляют в Европу все больше военных.