Криминальный хит-парад: выявлены 10 марок машин, которые угоняют как горячие пирожки

Российским автовладельцам стоит усилить бдительность: эксперты страхового и банковского рынка обозначили новые тренды в угоне машин на 2026 год. В фокусе преступников теперь не только традиционно уязвимые модели, но и свежие популярные новинки. Об этом пишет Autonews .

Абсолютным лидером по привлекательности для злоумышленников остается внедорожник Lada Niva, чья система защиты уже много лет не представляет для опытных воров серьезной преграды. Однако криминальные интересы заметно расширились. В зону повышенного риска попали массовые бюджетные модели, особенно пользующиеся высоким спросом. Отдельно эксперты прогнозируют всплеск угонов ряда китайских автомобилей, таких как Haval Jolion, Changan Uni-S или Omoda C5. Основная причина — растущая популярность этих марок на фоне дефицита и высокой стоимости оригинальных запчастей, что делает разборку украденных машин на детали очень прибыльным бизнесом.

Также отмечается повышенное внимание угонщиков к автомобилям среднего ценового сегмента (от 2 до 4 млн рублей) и даже к премиальным моделям, включая Lexus LX. Специалисты связывают это с адаптацией преступных групп к современным противоугонным системам и общей криминализацией рынка. Владельцам перечисленных моделей рекомендуется не ограничиваться штатными средствами защиты, а устанавливать дополнительные независимые комплексы с GPS-трекерами и иммобилайзерами, а также проявлять осмотрительность при выборе мест для парковки.

