Криминальный хит-парад: выявлены 10 марок машин, которые угоняют как горячие пирожки
Autonews: Lada Niva снова лидирует в списке популярных машин для угона
Российским автовладельцам стоит усилить бдительность: эксперты страхового и банковского рынка обозначили новые тренды в угоне машин на 2026 год. В фокусе преступников теперь не только традиционно уязвимые модели, но и свежие популярные новинки. Об этом пишет Autonews.
Абсолютным лидером по привлекательности для злоумышленников остается внедорожник Lada Niva, чья система защиты уже много лет не представляет для опытных воров серьезной преграды. Однако криминальные интересы заметно расширились. В зону повышенного риска попали массовые бюджетные модели, особенно пользующиеся высоким спросом. Отдельно эксперты прогнозируют всплеск угонов ряда китайских автомобилей, таких как Haval Jolion, Changan Uni-S или Omoda C5. Основная причина — растущая популярность этих марок на фоне дефицита и высокой стоимости оригинальных запчастей, что делает разборку украденных машин на детали очень прибыльным бизнесом.
Также отмечается повышенное внимание угонщиков к автомобилям среднего ценового сегмента (от 2 до 4 млн рублей) и даже к премиальным моделям, включая Lexus LX. Специалисты связывают это с адаптацией преступных групп к современным противоугонным системам и общей криминализацией рынка. Владельцам перечисленных моделей рекомендуется не ограничиваться штатными средствами защиты, а устанавливать дополнительные независимые комплексы с GPS-трекерами и иммобилайзерами, а также проявлять осмотрительность при выборе мест для парковки.
