Кроссовер по цене булочки: экс-директор из Твери попал в СИЗО за продажу Infiniti за 1 рубль

В Тверской области бывший генеральный директор ООО «ТрансТех» Семен Немеринский стал фигурантом уголовного дела о растрате после необычной сделки с корпоративным имуществом. Об этом сообщает «Актуальные новости».

Топ-менеджер, который уже два месяца находится в СИЗО, обвиняется в том, что реализовал премиальный кроссовер Infiniti QX70 по символической стоимости, значительно ниже рыночной. Суть конфликта кроется в особенностях бухгалтерского учета: в 2020 году автомобиль был официально списан компанией и числился на балансе по цене всего в 1 рубль. По версии следствия, Немеринский продал машину знакомому за 120 тысяч рублей, после чего внедорожник оказался в собственности супруги самого директора.

Новое руководство компании, пришедшее после увольнения Немеринского, расценило эти действия как намеренное хищение активов и обратилось в полицию. Защита экс-директора настаивает на абсурдности уголовного преследования. По словам адвоката, сделка с активом, имеющим нулевую или копеечную балансовую стоимость, является сугубо хозяйственным спором, который должен решаться в арбитражном суде.

Сам Немеринский выразил готовность компенсировать разницу между ценой продажи и рыночной стоимостью авто, однако следствие пока непреклонно и настаивает на содержании под стражей.

Ранее на Камчатке вновь выросли цены на автомобильное топливо.