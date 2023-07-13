Кровь и снова кровь: какие показатели здоровья нужно проверять, чтобы не умереть молодыми

Многие люди не хотят посещать больницу даже тогда, когда испытывают боль. Хотя врачи советуют регулярно проверять свое здоровье, невзирая на то, какое у вас самочувствие. Расскажем о показателях, за которыми нужно следить как минимум раз в год.

Повышенный уровень глюкозы в крови ведет к диабету, и такой диагноз встречается в практике врачей все чаще. По словам экспертов, чаще всего патологию можно «заглушить», если вовремя заметить проблему. Сделать это можно только путем сдачи анализа на сахар. Лечение в этой области сейчас максимально эффективно, поэтому все остальное зависит только от самого человека.

«Общий анализ крови тоже не самый последний показатель. Правильнее будет сказать, один из основных. Благодаря ему можно выявить множество серьезных заболеваний. Также не забывайте проверять уровень холестерина. Это вещество необходимо человеку, но если его много, то сосуды «забиваются» и начинает страдать вся сердечная система», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Анализ крови на Т3 и Т4, простыми словами - на гормоны щитовидной железы, можно сдать, не потратив много времени, зато результаты покажут всю картину наглядно. Одних симптомов недостаточно, чтобы поставить диагноз, но данный показатель позволит определить заболевание наверняка.

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