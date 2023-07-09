Ради безопасности больного: кому из родственников нельзя находиться в реанимации и почему

Вот уже несколько лет в рамках закона родственники больного имеют право находиться вместе с ним в реанимации и отделении интенсивной терапии. Однако родные такого пациента до сих пор сталкиваются с разными препятствиями, чтобы попасть к нему.

Медицинская организация может не пустить родственников пациента, который находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, если они простужены или имеют другие заболевания, опасные для больного. Также отказ может быть на основе невозможности обеспечить соблюдение медицинской тайны. Например, когда в палате нельзя установить ширму или шторки.

«Не допускаются в реанимацию и дети младше 14 лет, а также родственники, которые шумят, отказываются надевать халат, маску или бахилы, пытаются пронести неразрешенные продукты и лекарства. Кроме того, присутствие родственников невозможно при инвазивных и других процедурах, при которых не должно быть посторонних людей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Конечно, близким пациента при посещении больницы не стоит забывать документы, которые подтверждают их родство. Если соблюдены все правила посещения пациента, то его родственников обязаны допустить в реанимацию и отделение интенсивной терапии.

«В случае недопуска следует получить отказ в письменном виде от лечащего врача или главы медицинского учреждения. С ним уже необходимо обратиться в прокуратуру или министерство здравоохранения», - уточнила эксперт.

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