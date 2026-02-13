Кровавая расправа в Кумертау: сын обезглавил мать и пытался спрятать останки в банки

Город Кумертау в Башкирии потрясло жестокое бытовое преступление. 25-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По версии следствия, расправа была спланированной: мужчина заранее взял топор и дождался момента, когда женщина на кухне повернется к нему спиной. Преступление совершено с особой жестокостью. После того как от ударов по шее женщина скончалась, злоумышленник попытался скрыть следы содеянного. Он расчленил тело и начал раскладывать останки по пакетам, тазам и стеклянным банкам.

Именно в таком ужасающем виде фрагменты тела обнаружили оперативники, прибывшие на место происшествия.Следователи устанавливают мотивы подозреваемого. В ближайшее время мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит степень его вменяемости в момент совершения преступления.

