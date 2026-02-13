Служебный роман на зоне: тюремная надзирательница влюбилась в убийцу и сама отправилась за решетку

В Великобритании 21-летняя сотрудница колонии Эллис Эйлс получила восемь месяцев тюрьмы за служебное преступление после романтических отношений с осужденным убийцей, которому она передала информацию о местонахождении другого заключенного. Об этом сообщает Daily Mail .

Эйлс работала в исправительной колонии Дирболт в графстве Дарем, где познакомилась с Митчеллом Ингхэмом, отбывавшим пожизненный срок за убийство 21-летнего Доминика Дойла в 2015 году. Их связь раскрылась после обыска камеры, где сотрудники исправительного учреждения нашли незаконно хранящийся iPhone.

Следствие установило, что они активно переписывались, обменивались личными данными и созванивались по видеосвязи.

«Я скучаю по тебе», — писала убийце влюбленная Эйлс.

Женщина выступала посредником между Ингхэмом и его родственниками, передавая письма и выполняя их просьбы. После обнаружения телефона, заключенного перевели в другую тюрьму.

В одном из сообщений Ингхэм спросил о местонахождении другого заключенного, заявив, что хочет с тем расправиться. Эйлс рассказала, что тот находится в изоляторе.

Судья отметил, что отношения с заключенным подрывают доверие к пенитенциарной системе и нарушают профессиональную этику.

«Вы раскрыли данные о местонахождении другого заключенного, зная, что ему намерены причинить вред», — подчеркнул он.

Защита утверждала, что молодая сотрудница подверглась манипуляции со стороны заключенного, а также не получила должной подготовки перед началом работы. Однако это не спасло ее от приговора. Самому Ингхэму ранее добавили срок за незаконное использование телефона в тюрьме.

