Кровавый дождь в британской больнице напугал пациентов

В больнице уэльского города Барри произошел необычный инцидент. С потолка в помещении для пациентов начала капать жидкость насыщенного красного цвета, напоминающая кровь. Это явление сразу же окрестили «кровавым дождем». Об этом сообщает The Sun.

В больнице уэльского города Барри с потолка зала ожидания на пациентов капала жидкость кроваво-красного цвета. Происшествие, которое очевидцы назвали «кровавым дождем», вызвало переполох и внеплановые проверки.

Инцидент стал следствием системных проблем медучреждения. Как выяснилось, протечка возникла на фоне длительных нарушений эксплуатации здания, в помещениях неоднократно замечали крыс, а состояние инженерных коммуникаций оставляло желать лучшего.

Совет по здравоохранению Кардиффа инициировал срочную проверку. Специалисты рассматривают несколько версий происхождения жидкости, включая коррозию водопроводных труб и загрязнений из вентиляционной системы. При этом официальное заключение о природе «кровавого дождя» пока не обнародовано. Руководство больницы заявило о полном контроле над ситуацией и соблюдении всех стандартов безопасности пациентов.

Ранее сообщалось о том, что в Китае врачи извлекли живого червя из мозга пациента.