В Китае врачи извлекли живого червя из мозга пациента

В Китае врачи провели уникальную операцию по извлечению живого 18-сантиметрового ленточного червя из мозга пациента, который годами вызывал тяжелые симптомы. Об этом сообщает издание Mothership.

Житель провинции Хунань годами страдал от странных симптомов — плавающих пятен перед глазами и ощущения инородного тела. В июле 2025 года его состояние резко ухудшилось, появились судороги и он стал терять сознание. Магнитно-резонансная томография выявила аномалии в мозге, но лишь экстренная операция позволила обнаружить настоящую причину — живого паразита из рода Spirometra.

Медики связали заражение с необычным инцидентом из прошлого пациента, когда он проглотил сырой желчный пузырь змеи. Именно это могло стать источником проникновения личинок червя в организм. После успешного хирургического вмешательства и десятидневного курса лечения мужчина был выписан из больницы.

