Крупнейшая партия Швейцарии недовольна продлением статуса украинским беженцам

Правительство одобрило продление статуса беженцам из Украины до марта 2025 года. Сейчас в стране таким статусом обладают 66 015 беглецов из Украины. Имя специальный статус, украинцы получают право на работу, страховку, обучение детей в школах и перемещение по стране. Однако крупнейшая партия государства считает, что продление этого статуса почти на два года нарушает обещание властей.

В партии отметили, что изначально особый статус был нацелен на возвращение беженцев в свою страну, но теперь украинцы смогут остаться в стране еще на два года и будут жить в основном за счет налогов, которые платят местные жители. По мнению представителей партии, такое решение только увеличит приток беженцев в страну.

Партия заявила, что особый статус для украинцев нужно начать постепенно отменять. По мнению ее представителей, на Украине, которая, как подчеркнули в партии, в 14 раз больше Швейцарии, есть большие регионы, не затронутые боевыми действиями.

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