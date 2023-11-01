Крупнейшая партия Швейцарии недовольна продлением статуса украинским беженцам
Фото: [©Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Крупнейшая партия Швейцарии «Демократический союз центра» высказался против решения властей продлить украинским беженцам защитный статус. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство одобрило продление статуса беженцам из Украины до марта 2025 года. Сейчас в стране таким статусом обладают 66 015 беглецов из Украины. Имя специальный статус, украинцы получают право на работу, страховку, обучение детей в школах и перемещение по стране. Однако крупнейшая партия государства считает, что продление этого статуса почти на два года нарушает обещание властей.
В партии отметили, что изначально особый статус был нацелен на возвращение беженцев в свою страну, но теперь украинцы смогут остаться в стране еще на два года и будут жить в основном за счет налогов, которые платят местные жители. По мнению представителей партии, такое решение только увеличит приток беженцев в страну.
Партия заявила, что особый статус для украинцев нужно начать постепенно отменять. По мнению ее представителей, на Украине, которая, как подчеркнули в партии, в 14 раз больше Швейцарии, есть большие регионы, не затронутые боевыми действиями.
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